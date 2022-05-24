عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن قائمة من الغارمين قريبا

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك قائمة عفو رئاسي جديدة تضمن الغارمين والغرامات سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدًا أن دور اللجنة لن يقتصر على الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي فقط، موضحًا أن هناك توجيات رئاسية بتوجيه الرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم بعفو رئاسي.

وأضاف «الخولي»، خلال كلمته على هامش جلسة الشباب وتعزيز ثقافة التسامح التي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن لجنة العفو الرئاسي تعبر عن القيم العليا للتسامح المجتمعي، فالبعض ارتكب مخالفات وحصل على حكم، وتأتي الصلاحيات الدستورية الرئاسية من أجل العفو عنه، وعمل لجنة العفو جزء معبر بشكل كبير عن عملية التسامح.

دور لجنة العفو الرئاسي

وأكد أن اللجنة لها دور ملموس منذ 2016، وبعد إعادة تفعيلها تعمل، على أن يكون هناك قائمة جديدة خلال أيام من العفو لن تشمل السياسيين فقط، بل تمتد للغارمين والغارمات، مؤكدًا أن اللجنة امتد دورها للدمج المجتمعي للمفرج عنهم، ممن فصلوا من عملهم، أو من جامعاتهم، وهذا بتوجيه رئاسي بألا يقتصر دورها فقط على خروج الناس من السجن ولكن يمتد إلى ما بعد ذلك.

تعزيز فكرة الاهتمام بقيمة الإنسان

وشدد على ضرورة تعزيز فكرة الاهتمام بقيمة الإنسان، وهي أسمى الطرق والسبل في تعزيز فكرة التسامح، وهذا تم في فكرة اختيار عام لكل فئة معينة، ونحن الآن بصدد عام المجتمع المدني، لافتًا إلى أن أبرز الحقب التي كان فيها تعزيز التطرف وبعد عن قيم التسامح، كان في فترة حكم الإخوان الإرهابية، عبر استهداف الخصوم السياسية واستهداف الجانب الديني، وعززت من فكرة التطرف والإرهاب، وهدفهم خلق طبقة حاكمة هي طبقة الإخوان، مؤكدًا أنها أخطر فترة مر بها المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن مؤتمر الشباب وصناعة التغيير الذي أقيم في الإسكندرية على مدار يومين، والتي قادتها الدكتورة مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وعدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ووزراء سابقين.