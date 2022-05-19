البابا تواضروس: ضيوف مجلس كنائس الشرق الأوسط كانوا مبهورين بشعب مصر

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أهمية الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، قائلا إنَّ المجالس المسيحية 3 أنواع، النوع الأول مجالس دولية مثل مجلس الكنائس العالمي، والنوع الثاني مجالس إقليمية مثل إقليم الشرق الأوسط، له مجلس، وأفريقيا لها مجلس، وأوروبا لها مجلس، والنوع الثالث مجالس محلية في نطاق الدولة الواحدة.

3 أنواع من المجالس المسيحية

أضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقاء خاص بثته صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقع «فيسبوك»، اليوم، أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، أخذ أهميته بأنه تأسس سنة 1974، وبالتالي بعد عامين سيجري الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائه، كما أن المجلس يتكون من جمعية عامة كل 4 سنوات، ولها نظام معين.

ولفت إلى أن الجمعيات العامة التي حدثت في تاريخ المجلس 11 جمعية، معظمها بين قبرص ولبنان، ورقم 11 كانت في الأردن لأول مرة، ورقم 12 تسمى الجمعية العامة «جمعية الرسل» ولأول مرة تعقد في مصر، لافتا أن مصر تمثل الثقل المسيحي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ومن الغريب ألا تنعقد في مصر من قبل، «أنا شخصيا مش عارف إيه السبب في المرات اللي فاتت لكن الحمد لله بقت موجودة هنا».

نصف المشاركين زاروا مصر لأول مرة

وأوضح أن نصف المشاركين في المجلس زاروا مصر لأول مرة كما زاروا دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، «سألوني كتير هي لية كل حاجة عندكم حلوة، فقولتلهم تقصدوا الأكل ؟، فقالوا لا نقصد الأكل والبشر لية حلوين؟، فقولتلوا عشان المكان دة فيه صلوات من القرن الرابع الميلادي يوميا»؟.