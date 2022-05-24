القصاص: «السوشيال ميديا ساوت الرؤوس».. ويجب ترك الرأي للمختصين

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إنّ السوشيال ميديا وأدوات التواصل الاجتماعي الحديثة، أتاحت لكل الناس التحدث في كل القضايا، فجعلت الأشخاص غير المختصين يهاجمون المختصين إذ كان في الاقتصاد أو الطب أو فتاوي دار الإفتاء، ما جعل كل الرؤس متساوية.

القصاص: ترك أصحاب القضايا الحقيقية يتحدثون عنها

وأضاف القصاص، خلال كلمته على هامش جلسة الشباب وتحديات إدارة التنوع التي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الذي أقيم في الإسكندرية، أنّه من الضروري ترك المتخصصين لتخصصاتهم وأصحاب القضايا الحقيقية يتحدثون عنها، وذلك في ظل الحوار الوطني العام.

الحوار الوطني يبني جذور الثقة

وأكد أنّ الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خطاب في نهاية أبريل الماضي، يهدف بشكل كبير إلى بناء جذور الثقة بين الأطياف كافة، والأفكار المتنوعة، مشددا على ضرورة الانطلاق من حجم ما تحقق خلال 8 سنوات والبناء عليه، مع وجود حد أدنى للمستوى التعليمي خلال ذلك الحوار.

مؤتمر الشباب وصناعة التغيير

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية ضمن مؤتمر الشباب وصناعة التغيير الذي أُقيم في الإسكندرية على مدار يومين، والتي قادها الدكتور محمد سعيد محفوظ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميديا توبيا، وبحضور محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ووزراء سابقين.