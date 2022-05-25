احتجاز الإعلامي محمد شبانة بمستشفى دار الفؤاد.. «شعر بآلام لا تحتمل»

تعرض النائب والإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، لأزمة صحية مفاجئة، وهو في طريقه لتقديم برنامجه المسائي على قناة etc مساء أمس.

أزمة صحية لمحمد شبانة

وحضر محمد شبانة سلسلة اجتماعات أمس الثلاثاء في نقابة الصحفيين ولم يشكو من شيء، وبعدها شعر بآلام شديدة في منطقتى البطن والحوض، فاتجه إلى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر، وجرى احتجازه بعد خضوعه للأشعة والتحاليل.

نقابة الصحفيين

وغاب شبانة عن برنامجه المسائي أمس، وكذلك برنامجه الصباحي على راديو «شعبي إف إم».

وفي تصريح مقتضب، قال شبانة، إنّ الآلام التى يشعر بها لا تحتمل ولم يتعرض لها من قبل، وجميع الأطباء رفضوا مغادرته المستشفى في الوقت الحالي.