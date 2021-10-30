فوز محمد شبانة برئاسة نادي الصحفيين بنسبة 96%

فاز محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بمنصب رئيس نادي الصحفيين للدورة الثانية على التوالي، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات اليوم.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز محمد شبانة برئاسة النادي بالتزكية بنسبة 96%؜ من أعداد الذين لهم حق حضور الانتخابات.

أحمد ثروت نائبا ومحمد نجم أمينا للصندوق

وفاز بمنصب نائب الرئيس أحمد ثروت، وأمين الصندوق محمد نجم، والأعضاء فوق السن إيهاب شام وخالد جمال وشيماء نبيل، وتحت السن احمد شهاب العلكي.

وقال محمد شبانة، رئيس النادي عقب إعلان النتيجة أنه سعيد بالثقة الغالية من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه سيواصل مسيرة العطاء داخل النادي الذي يتم إعادة تطويره.

محمد شبانة: المجلس الحالي متفاهم

وقال «شبانة» إن المجلس الحالي يمتاز بالتفاهم الشديد ويعمل للصالح العام، وأن تطوير النادي حتى الآن تزيد تكلفته عن 13 مليون جنيه، وقدمت الدولة كل الدعم للصحفيين وناديهم من خلال وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع التي تنفذ التطوير.

وأكد أنه كلما اقترب الانتهاء من التطوير تظهر مشكلات بالبنية التحتية للنادي، حتى تقرر تغييرها بالكامل مع توفير الدعم الكامل لذلك، مؤكدا أن كل أعضاء مجلسه لديهم رغبة كبيرة في العمل وتقديم كل مجهوداتهم لصالح أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بعد افتتاحه قريبا.