محمد شبانة: تجهيز واجهة مبنى نقابة الصحفين سينتهي قبل آخر العام

قال محمد شبانة سكرتير، عام نقابة الصحفيين، إنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بإعادة بناء واجهة المبنى الرئيسى لنقابة الصحفيين بعد صدور أمر الإسناد رسميا لشركة المجموعات الوطنية لإستثمارات الأوقاف وتحت اشراف مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

الانتهاء من الإجراءات

وأوضح شبانة، في بيان اليوم، أنه سيتم الانتهاء من واجهة النقابة خلال فترة زمنية محددة من 6 إلى 8 شهور بداية من أول أبريل الجاري، وأضاف أنه كان هناك حرص من المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان على أن تظهر الواجهة بالشكل المشرف واللائق بالنقابة وتجهيز جميع التكاليف المالية الخاصة في هذا الشأن.

وأنهى المجلس كافة الإجراءات بجلسته الأخيرة التي شارك فيها الدكتور طارق إبراهيم نصر الدين مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وشرح التصميمات وطريقة العمل وجميع التكاليف المالية واختياره لعرض شركة المجموعات الوطنية لإستثمارات الأوقاف خاصة وأن لها خبرات سابقة في هذا الشأن.

وأضاف شبانة ان المجلس حرص على عدم إقحام القطاع الخاص نهائيا في هذا الأمر وأن جميع العروض التي تقدمت لإعادة بناء واجهة النقابة من المؤسسات والشركات الحكومية، وذلك فرضا للشفافية المطلقة وهو النهج الذي ينتهجه المجلس في جميع تعاقداته الإنشائية أو الخدمية، مشيرا إلى أنه منذ توليه المسؤولية كأمين عام بالنقابة لم تعمل شركة واحدة بالقطاع الخاص في أي أعمال نقابية.

تغيير واجهة نقابة الصحفيين حفاظا على أرواح الزملاء والمارة

وأنهى شبانة حديثه بأن قرار تغيير واجهة نقابة الصحفيين جاء حفاظًا على أرواح الزملاء والمارة من أمام المبنى بعد تساقط الرخام والجرانيت والجبس منها لانتهاء عمرها الافتراضي وفق جميع التقارير الهندسية، وفكرة إزالتها بدأت منذ عام 2015، مؤكدا أن العمر الافتراضي للواجهة التي أزيلت لم يزد عن 15 عاما منذ إنشاء المبنى بمقره الحالي، في حين أن الواجهة الجديدة وفق مكتب الاستشاري الهندسي بجامعة القاهرة ستستمر بنفس الكفاءة لخمسين عاما على الأقل، لافتا إلى أنه سيتابع يوميا أعمال الواجهة لتظهر بالصورة اللائقة بالزملاء الصحفيين وقيمة ومكانة نقابة الصحفيين.