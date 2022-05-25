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مصر الأولى أفريقيا والخامسة بالشرق الأوسط في مؤشر تنمية السياحة لعام 2021

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:49 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
جانب من السياحة المصرية

جانب من السياحة المصرية

جاءت مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ51 عالمياً، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ارتفاع تقييم مصر 6 درجات مقارنة بـ2019

وبذلك يكون قد ارتفع تقييم مصر على هذا المؤشر 6 درجات مقارنةً بتقييم عام 2019، مما يجعلها أحد الدول القلائل على مستوى العالم، التي شهدت تحسناً ملحوظاً عن تقييم 2019، محققةً 4.2 نقطة من 7.

تصنيف 117 اقتصادا

ويصنف هذا التقرير 117 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر، الذي بدوره يسهم في تنمية الدولة بشكل عام.

ويتكون هذا المؤشر من 5 مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السياحة والسفر من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية بها، والبنية التحتية للمطارات ووسائل النقل والخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاع السفر والسياحة في كل بلد ما.

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بقلم عبده أبوغنيمة