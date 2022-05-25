مستثمرو السياحة: زيادة أعداد المصريين القادمين لشرم الشيخ خلال الصيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن هناك زيادة متوقعة في أعداد السياح المصريين الوافدين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن العديد من الفنادق وشركات السياحة بدأت في تقديم عروض سعرية مخفضة لجذب الأسر المصرية لزيارتها خلال الشهور المقبلة.

أهمية السياحة الداخلية

وأضاف، لـ«الوطن»، أن المواطن المصري بات أحد الأعمدة التي ترتكز عليها الفنادق لزيادة نسب الإشغال بها، موضحا أن السياحة الداخلية ساهمت في الحفاظ على القطاع السياحي خلال جائحة كورونا التي تسببت فى قيام غالبية الدول المصدرة للسياح لمصر بوقف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية آنذاك.

إيطاليا ترفع عدد رحلاتها لمصر خلال الصيف

وأوضح عبداللطيف أن إيطاليا ستبدأ في زيادة عدد رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ بداية من شهر يوليو المقبل، لافتا إلى وجود اتفاقات مبدئية بين وكلاء السياحة الإيطاليين والفنادق المصرية بالمدينة لحجز أماكن للأفواج المقبلة، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم حاليا جعلت عمليات الحجز النهائية للأفواج السياحية تتم بشكل نهائي في اللحظات الأخيرة.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن متوسط نسب الإشغال حاليا بشرم الشيخ يبلغ نحو 30% وهي نسبة ضعيفة ستبدأ في الارتفاع خلال الفترة المقبلة لا سيما مع زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين للمدينة بداية من شهر يوليو المقبل، مشددا على أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية حاليا ستحدث انتعاشة فورية في نسب الإشغالات بفنادق شرم الشيخ على المدى القصير والمتوسط.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين كان لهم تأثير كبير في استمرار عمل الفنادق المصرية خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير 2020، موضحًا أن نسب وجود المصريين في المدن السياحية خلال العامين الماضيين بلغت 3 أضعاف أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال عامي 2020 و2021، لافتًا إلى أن القطاع السياحي المصري يتطلع لاستمرار إقامة المصريين بالفنادق المصرية خلال العام الجاري بذات معدلات العامين الماضيين.