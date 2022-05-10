وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج اليوم.. و20 ألف جنيه رسوم التقديم

يعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، بعد قليل، ومن المقرر فتح باب تسجيل أسماء الراغبين في أداء الحج السياحي يوم 15 مايو الجاري، على أن يتم إغلاق التسجيل يوم 25 من الشهر ذاته، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 مواطن، من بين المتقدمين للحج، يوم 30 من شهر مايو الجاري.

مستويان للحج السياحي هذا العام

قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة لـ«الوطن»، إن الضوابط المنظمة للحج السياحي، قسمت برامج الحج السياحي لهذا العام إلى مستويين، الأول المستوى السياحي «أ وب وج» (الإقتصادى سابقا)، وبرنامج الحج الـ5 نجوم، مشيرا إلى أن المتقدمين لبرنامج الحج السياحي، عليهم دفع مبلغ 20 ألف و100 جنيه كرسوم لجدية الحجز عند تسجيل أسمائهم، فيما سيدفع المتقدمين لمستوى الحج الـ5 نجوم مبلغ 30 ألفا و100 جنيه كرسوم لجدية الحجز عند تسجيل أسمائهم، موضحا أن رسوم جدية الحجز تعاد إلى المتقدم مرة أخرى حال عدم فوزه بالقرعة.

فتح باب التضامن بين شركات السياحة فى تنظيم الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن فتح باب التضامن بين الشركات السياحية في تنظيم برامج الحج السياحي لهذا العام بداية من بعد غدا الخميس، حتى 25 مايو الجاري، لافتا إلى أن الغرفة ستتلقى طلبات التضامن عبر الموقع الرسمي للغرفة.

وأوضحت أنه سيجرِ استكمال إجراءات التضامن بعد ظهور نتيجة قرعة اختيار الفائزين بأداء الحج السياحي لهذا العام، وفقا للإجراءات المعتادة المتعلقة بوجود 50 حاجا كحد أدنى بالتضامن، مع شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.

وأضافت غرفة شركات السياحة خلال كتابها الدورى رقم 112 لسنة 2022، الذي عممته اليوم على كل أعضائها، أنه يجب على الشركة الراغبة في التضامن، تقديم إقرارات التضامن مختومة بختم صحة التوقيع من البنك، باسم حساب الشركة، وأن تكون كل الشركات الموجودة بالتضامن مسددة للاشتراك السنوي للغرفة، موضحة أن التضامن سيكون بين الشركات لكل المستوىات (5 نجوم- السياحى أ وب وج "الاقتصادي سابقا").

يشار إلى ان نظام التضامن بين الشركات في تنظيم الحج، يقضي بقيام أكثر من شركة بالتشارك في تنظيم برامج الحج، على أن يكون هناك شركة مسئولة عن هذا التضامن (رأس التضامن)، وتكون تلك الشركة مسئولة عن برنامج الحج الذي تنفذه كل الشركات، على أن يكون أقل عدد من الحجاج ضمن التضامن، هو 50 حاجا، إذ لا يتم التعامل في تنظيم الحج مع كل شركة بصفة فردية.