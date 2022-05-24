20 مرشحا يخوضون انتخابات اللجنة النقابية بوزارة السياحة.. الاثنين المقبل

تجري انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بوزارة السياحة للدورة 2022-2026، الإثنين المقبل، ويخوض الانتخابات 20 مرشحا يتنافسون على الفوز بعضوية اللجنة النقابية للوزارة، وسيدلى العاملون بالوزارة بأصواتهم لاختيار نقيب و10 أعضاء.

مرشحان على منصب رئيس اللجنة النقابية لوزارة السياحة

وعلى مقعد النقيب يتنافس كل من طارق حسين والذى ينتمى للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة والذى يمتلك رصيدا من الخدمات قدمها خلال عضويته باللجنة النقابية الحالية لزملائه، وينافسه على منصب النقيب، هاني مصطفى من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

18 مرشحا يتنافسون للفوز بعضوية اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة

ويتنافس على عضوية اللجنة النقابية للعاملين بوزارة السياحة كل من أيمن سعد غراب بالإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، والمتحدث الأسبق باسم أوائل خريجي الجامعات المصرية، وسيدة إبراهيم عثمان بإدارة التدريب، ومحمد جمال بالإمانة العامة، وعلى عفيفي بالشئون الإدارية، ومحمد سلام بالإدارة المركزية للشركات السياحية ، ومحمد رجب وأميمة الشريف بإدارة الرعاية الصحية وحاتم ربيع من إدارة التفتيش على المحال السياحية، ومحمد طه ورضا نبيه وعلاء عبد الرازق من إدارة الأمن، وحسن كمال من الأمانة العامة لوزارة السياحة، وسمر الدسوقي من إدارة المرشدين السياحيين، ومحمد فرج من إدارة الموارد البشرية بالوزارة، ومحمد عبدالله من إدارة التحول الرقمي، ونصري معوض من إدارة الغوص، وعبدالصمد محمد عبدالصمد الرئيس السابق للجنة والذي قرر خوض الانتخابات هذه المرة على مقعد عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية وليس على منصب النقيب.

يشار إلى أن باب التقدم لانتخابات النقابة العامة للعاملين بوزارة السياحة قد افتتح يومى السبت والأحد الماضيين، حيث تقدم نحو 20 من العاملين بالوزارة بأوراق الترشح الخاصة بهم إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات النقابية ومقرها مصر الجديدة.