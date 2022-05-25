5 تطعيمات إلزامية للحجاج قبل السفر إلى السعودية.. تعرف عليها

45 يومًا فقط، تفصل جموع المسلمين على موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وفي هذا التوقيت يستعد عدد كبير من المصريين للسفر الى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج الأعظم والوقوف على جبل عرفات، خاصة بعد انتهاء التجهيزات الخاصة باختيار حجاج القرعة هذا العام للجميعات الأهلية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الحج السياحي.

تطعيمات يجب أن يحصل عليها الحجاج

ويبدأ الجميع في الاستعداد لأداء فريضة الحج، والتي تتطلب عددًا من التطعيمات المهمة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على جميع الحجاج الوافدين إلى أراضيها لقضاء الشعائر المقدسة، وهي تطعيمات إلزامية بشكل سنوي، للحفاظ على حالتهم الصحية أثناء أداء الشعائر، خاصة مع الزحام والتكدسات الكبيرة خلال الموسم، الذي يضم أكثر من 3 ملايين مسلم من كل بقاع العالم.

لقاح الأنفلونزا الموسمية

- يجب أن يحصل جميع الحجاج خاصة كبار السن، أو من يعانون من نقص في المناعة، أو أصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا الذين يعانون من السمنة المفرطة، بالإضافة إلى السيدات الحوامل من الشهر الرابع، على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

ويجب أن يحصل الحجاج على هذا التطعيم قبل السفر بـ15 يومًا على الأقل.

التطعيم الرباعي

هو تطعيم ضد الحمى الشوكية والتهاب السحايا والنيسيرية، وهو تطعيم إلزامي على جميع الحجاج الراغبين فى الدخول إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وهو يُأخذ من عمر سنتين وآمن للسيدات الحوامل.

ويفضل أخذ هذا التطعيم قبل السفر بنحو 10 أيام على الأقل.

التطعيم ضد الحمى الصفراء

هو تطعيم تفرضه المملكة العربية السعودية على الحجاج القادمين من بعض الدول الأفريقية وبعض دول أمريكا الجنوبية المنتشر بها الحمى الصفراء.

وهذا التطعيم يحصل عليه الحاج قبل السفر إلى الأراضي السعودية بـ 10 أيام على الأقل.

التطعيم ضد شلل الأطفال

هو تطعيم يحصل عليه جميع الحجاج القادمين من مناطق يكثر فيها مرض شلل الأطفال، ويحصل عليه جميع الحجاج قبل موعد السفر بشهر على الأقل.

تطعيم الفيروس الثلاثي

يتضمن مصل الحصبة، والنكاف، والحصبة الالمانية، وهو أساسي لجميع الفئات العمرية القادمة من جميع الدول، ويحصل عليه الحجاج قبل السفر بـ15 يومًا.

كما يحصل الحجاج على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا والمعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وهي 4 أنواع من التطعيمات: «فايزر، جونسون، موديرنا، أسترازينكا».

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، توفر كل تلك التطعيمات السابقة في مركز المصل واللقاح، ومعامل الوزارة المختلفة بالمحافظات.