شركات السياحة تبدأ السفر لمعاينة مساكن الحجاج بالسعودية الأسبوع المقبل

قال محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن شركات السياحة ستبدأ الإسبوع المقبل في السفر لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتا إلى أن إجراءات السفر سيتم البدء بها عقب انتهاء القرعة الإلكترونية لحجاج السياحة والتي ستجرى منتصف الإسبوع المقبل، وتابع «السبب الرئيسي لتأجيل سفر الشركات لحين انتهاء القرعة هو معرفة عدد الحجاج المخصص لكل شركة والتي ستعلن خلال القرعة، والذي على أساسه ستقوم بحجز السكن».

سكن الحجاج لابد أن يكون موافقا لضوابط السياحة

وأضاف لـ«الوطن» أن كل المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة لابد أن تكون متوافقة مع الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، وذلك بما لا يتعارض مع ضوابط السعودية في هذا الإطار، لافتا إلى أن بعض شركات السياحة لا تسافر لمعاينة السكن وتقوم بحجز ذات الفنادق التي تمت معاينتها من قبل خلال السنوات الماضية وحصلت على موافقة عليها من قبل وزارة السياحة.

30 مفتشا من وزارة السياحة لمراقبة عملية معاينة المساكن

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن هناك نحو 30 مفتشا من العاملين بقطاع شركات السياحة بالوزارة سيبدأون في السفر للمملكة العربية السعودية بعد انتهاء قرعة الحج السياحي التي ستجرى الأسبوع المقبل، وذلك حتى تفتش على مدى التزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة للحج السياحي في مسألة تسكين الحجاج، وفقا للمستوى المتقدم إليه كل حاج.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه في حال قامت أي شركة سياحة باختيار سكن غير مطابق لمواصفات التسكين الموجودة بالضوابط المنظمة للحج السياحي فإن مفتشي الوزارة يرفضون هذا السكن ويعطون مهلة للشركة لتغييره بما يتوافق مع مواصفات السكن المحددة بالضوابط، مشيرا إلى أن عمليات معاينة سكن الحجاج تستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة.