التضامن: ننتظر إعلان حصة مصر في موسم الحج.. وفتح باب التقديم للجمعيات

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، إنّ رئيس الوزراء كلف وزارة الصحة بوضع اشتراطات وضوابط صحية للحجاج المسافرين، إلى جانب اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له الحج من قبل فقط، مشيرا إلى أن الضوابط الصحية وتغيير أسعار الحج ستعيد تشكيل خريطة من تقدموا لحج الجمعيات الأهلية قبل 3 سنوات، مؤكدا أنه سيتم فتح باب التقديم للحجاج من جديد.

تعليمات عامة بألا يزيد سن المتقدم للحج عن 65 سنة

وأضاف عبد الموجود لـ«الوطن»، إنهم فى انتظار حصة مصر، والضوابط الخاصة بالسكن، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت تعليمات عامة بألا يزيد سن المتقدم عن 65 سنة، إلى جانب اشتراطات تلقى لقاح كورونا واجراء الـ« pcr»، قبل السفر، ووضع كل دولة للضوابط اللازمة.

اختيار الحجاج من خلال إجراء قرعة علنية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أنه يتم توزيع تأشيرات الحج، طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة، مؤكدة اختيار الحجاج من خلال إجراء قرعة علنية.

عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات أمس، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الموافقة على عدم السماح بـالحج على نفقة الدولة، أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وذلك في اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستقوم بوضع ضوابط صحية للفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى لتجنب سفرهم لحج هذا العام.

التأكيد على شرط تلقي الجرعات الأساسية للقاحات كورونا

وأعلنت المملكة العربية السعودية، شروط الحج لعام 2022 ، والتي تمثلت فى أن يكون الحج هذا العام لمن تقل أعمارهم من 65 عامًا، مع التأكيد على شرط تلقى الجرعات الأساسية للقاحات كورونا، إلى جانب ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، وتكون نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية للعينة التي يجرى سحبها للقادمين من خارج المملكة .