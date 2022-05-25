التأمينات الاجتماعية توضح خطوات شراء مدة تأمينية للعاملين لدى الغير

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك للعاملين لدى الغير، لافتة إلى أنه يمكن شراء مدة «حساب مدة سابقة»، وذلك ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

شروط شراء مدة تأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، إلى أن هناك العديد من الشروط لشراء مدة تأمينية كالتالي :

- يشترط لشراء المدة أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- يشترط أن تكون المدة التأمينية سنوات كاملة.

- حددت التأمينات الاجتماعية المدة بأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

خطوات شراء مدة تأمينية في تأمين الشيخوخة

أكدت التأمينات الاجتماعية أن هناك العديد من الخطوات لشراء مدة تأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

- وفقا لنص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات.

- النموذج يكون من أصل وثلاث صور وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- عند حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن 60 سنة إذا رغب في ذلك.

- يبدى المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة التأمينية المراد حسابها سواء بطريقة السداد دفعه واحدة، وذلك خلال 12 شهرا: «سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة»، أو أدائها بالتقسيط.

- يقوم المؤمن عليه بالتوقيع على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط.

- في حالة شراء مدة تأمينية بالتقسيط، فيشترط موافقة صاحب العمل. ​