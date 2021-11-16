أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة​، على موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من الحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، كما جرى العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم.

4 خطوات للاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات

وأوضحت التأمينات، أنه يجرى تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشيرة إلى أن خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الضغط على بدء خدمة استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات من هنا.

- الضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

- تسجيل الدخول إذا كنت مستخدم، أو تسجيل حساب جديد.

- يتيح إنشاء حساب جديد على موقع التأمينات استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فرد، إلى جانب إمكانية إبداء الرأي من خلال صفحة «إبداء رأى».

خدمات التأمينات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية

وأتاحت التأمينات العديد من الخدمات الإلكترونية على «بوابة مصر الرقمية»، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية تعتبر نقلة حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم والمتمثلة فيما يلي:

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.