عاجل .. الفريق أسامة عسكر يتفقد معسكر إعداد وتدريب مقاتلي شمال سيناء

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء، بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية، ووسائل التدريب المتطورة، والتي تسهم في تحقيق اقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها.

وألقى اللواء اركان حرب نبيل حسب الله، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة اكد فيها أنّ رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على البؤر الإرهابية في شمال سيناء، وتنفيذ المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز، مشيرا إلى أنّ رجال الجيش الثاني الميداني سيظلون نموذجا يحتذى به في الولاء والوفاء والعطاء من أجل الوطن.

ومر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ميادين التدريب للمقاتلين الجدد، وأدار حوارا معهم، أشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحاله الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالية الراقية لمقاتلي شمال سيناء، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، كما أشاد بالجهود المبذولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

والتقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رجال الجيش الثاني الميداني، ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يقدموه من بطولات وتضحيات، وأوصاهم بمواصلة التدريب والمحافظة على المعدات والتحلي بالانضباط العسكري، محافظين على أعلى درجة الاستعداد القتالي والكفاءه القتالية.