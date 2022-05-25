الإعلاميين: جهزنا ورقة عمل للحوار الوطني.. أبرزها محددات الأمن الفكري

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنّ النقابة أجرت جلسات نقاشية للاستماع لآراء الإعلاميين بشأن مقترحاتهم وخططهم التطويرية والمرجو من الإعلام في الفترة المقبلة، لبحث رؤية تنفيذ الحوار الوطني».

نقابة الإعلاميين

وأضاف سعدة لـ«الوطن»، أنّ محاور النقاش تركزت بشأن تطوير الإعلام بوسائله المختلفة ووضع محددات للأمن الفكري، فضلا عن رفع درجات الوعي المجتمعي، ورؤية التعامل مع الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل، متابعا: «هذه هي المحاور الأربعة التي جرى حولها النقاش خلال 4 جلسات منفصلة على 4 أيام نظمتها النقابة بمقرها في القاهرة، خلال الفترة الماضية».

الحوار الوطني

وأكد أنّ نقابة الإعلاميين تعكف حاليا على وضع خطط وتصور لتلك المحاور وآليات تنفيذية لها على أرض الواقع، والمردود المتوقع من تنفيذها، وسيتم رفع ورقة العمل النهائية فور الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الحالي إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب».

وبخصوص بند «تطوير الإعلام»، قال «سعدة» إنّه يشمل الإعلامى وتدريبه ورفع كفاءته وتذليل العقبات التي يواجهها في ممارسة عمله والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، فضلا عن وسائل الإعلام واستعانتها بأحدث وسائل التقنيات الحديثة العاملة في مجال الإعلام حتى نواكب المجتمع الدولي إعلاميا، والعنصر الثالث وهو الرسالة الإعلامية الصادقة المأخوذة من مصادرها الرسمية.

وأعلنت نقابة الإعلاميين، في بيان فور صدور دعوة الحوار الوطني، اتخاذ مجلس النقابة قرارا بعقد جلسات حوارية يومية مع الإعلاميين من مختلف الوسائل المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، من مذيعين ومعدين ومحررين ومخرجين ومراسلين (أعضاء النقابة) بشأن الحوار الوطني، وتحديدا ما يخص الإعلام والمنوط والمطلوب منه في المرحلة والفترة الحالية والمقبلة.

ووجّهت النقابة الدعوة للزملاء الإعلاميين أعضاء النقابة، للمشاركة في الحلقات النقاشية للحوار الوطني بمقر النقابة بجاردن سيتي، وهي حلقات نقاشية تحضيرية أجرتها النقابة بشأن الحوار الوطني، كما دشنت رابطا لكل من يرغب في المشاركة من الإعلاميين الأعضاء التسجيل عبره.

وقال نقيب الإعلاميين عقب الجلسة النقاشية الأولى، إنّ «النقابة اجتمعت مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص في شعب الإعلام الخمسة (الإعداد - التقديم - التحرير - المراسلة - الإخراج)، وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامي والحوار الوطني».

وأضاف «سعدة» أنّ النقابة ستستمر في عقد الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطني مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين، لتلقي المقترحات والرؤى بشأن القضايا المجتمعية والإعلامية، وكما تم عقد الجلسة الثانية في مقر النقابة بشأن الحوار الوطني مع مجموعة جديدة من الإعلاميين.