«الإعلاميين»: غدا أولى حلقاتنا النقاشية للحوار الوطني

قالت نقابة الإعلاميين في بيان عاجل لها منذ قليل، إن مجلس النقابة برئاسة طارق سعدة عقد اجتماعًا لبحث رؤية تنفيذ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26/4/2022 وعلى الدعوة التي وجهت للنقابة من الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرفة على تنفيذ الحوار بالمشاركة لوضع رؤية تنفيذيه لهذا الحوار .

المشاركة في الحوار الوطني

وتابع البيان أن مجلس النقابة قرر بعقد جلسات حوارية يومية مع كل الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة من مذيعين ومعدين ومحررين ومخرجين ومراسلين أعضاء النقابة) بشأن الحوار الوطني، وتحديداً ما يخص الإعلام والمنوط والمطلوب منه في المرحلة والفترة الحالية والقادمة.

الحلقات النقاشية للحوار الوطني

وأكدت النقابة أن أولى الحلقات النقاشية للحوار الوطني مع الإعلاميين (أعضاء النقابة) ستعقد غداً الخميس بمقر النقابة بجاردن سيتي.

ودعت النقابة أعضاءها للمشاركة في حلقاتها النقاشية التحضيرية بشأن الحوار الوطني وعلي من يرغب في المشاركة يرجي التسجيل اضغط هنا.