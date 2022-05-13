الإعلاميين تعلن تفاصيل الحلقة النقاشية الأولى بشأن الحوار الوطني «صور»

عقدت نقابة الإعلاميين، أمس الخميس، أولى الحلقات النقاشية استعدادا لمشاركة النقابة في الحوار الوطني المزمع عقده في الفترة المقبلة.

الاستماع لمقترحات شعب الإعلام الخمس بشأن الحوار الوطني

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان اليوم، إن النقابة اجتمعت أمس مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص في شُعب الإعلام الخمس، الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج، وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامي والحوار الوطني.

وأضاف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة ستستمر في عقد تلك الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطني مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين لتلقي كل المقترحات والرؤى بشأن كل القضايا المجتمعية والإعلامية.

عقد الحلقة النقاشية الثانية غدا

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة ستعقد، غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، الحلقة النقاشية الثانية بشأن الحوار الوطني مع مجموعة جديدة من الإعلاميين أعضاء النقابة بمقرها بجاردن سيتي.