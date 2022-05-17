جامعة الإسكندرية تستقبل 4 زيارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبلت جامعة الإسكندرية هذا الأسبوع 4 زيارات اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكان في استقبال الزيارات الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وجرى مناقشة سبل دعم الجامعة للكليات والمعاهد والبرامج الدراسية، ومدى ارتباط الخطة الاستراتيجية وخطة البحث العلمي الجامعة مع كلياتها ومعاهدها.

الجامعة تقدم كل الدعم لكل منتسبيها

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة تقدم أقصى دعم لكل منتسبيها تحت الإشراف المباشر للدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة.

وأجرى أعضاء الهيئة زيارة لتجديد اعتماد معهد الدراسات العليا والبحوث، وأخرى لتجديد اعتماد كلية التمريض، وزيارة اعتماد لبرنامجي النبات والكيمياء، والميكروبيولوجيا والكيمياء بكلية العلوم، وزيارة إعادة التقييم للاعتماد لبرنامج اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب.

حضر اللقاءات الدكتور كمال متولي مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور هشام سعيد، عميد المعهد العالي للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نفرتيتي حسن، عميد كلية التمريض، ومنسقي الزيارات.

وتجري هذه الزيارات على مرحلتين الأولى ميدانية لمدة يوم واحد، إذ يقوم فريق الزيارة بزيارة الجامعة والكلية وإجراء المقابلات والمشاهدات والملاحظات، وفحص الوثائق المطلوبة طبقا لجدول الزيارة، أما المرحلة الثانية فتتم إفتراضيًا عبر تطبيق زووم أو ميكروسوفت للاستفسار من الفئات المختلفة بالكليات القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وطلاب الدراسات العليا والخريجين والجهاز الإدارى والأطراف المجتمعية والوافدين وأعضاء وحدة ضمان الجودة.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية بها عدد 16 كلية ومعهد خمسة برامج دراسية تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتسعى الجامعة لإعتماد جميع كلياتها ومعاهدها البالغ عددها 21 كلية و3 معاهد عليا.