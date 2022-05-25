نادين لبكي تناقش «كوستا برافا» في «زاوية» اليوم.. والحضور كامل العدد

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية، التي تستمر فعالياتها حتى 21 يونيو المقبل في سينما «زاوية» بوسط البلد، الذي يشهد عرض مجموعة كبيرة من الأفلام العربية البارزة، وتبدأ العروض في تمام الساعة 7 من مساء اليوم، بفيلم «كوستا برافا» للمخرجة اللبنانية مونيا عقب، الذي جاء كامل العدد بعد ساعات من طرح الحجز الإلكتروني.

ويلي عرض فيلم «كوستا برافا» جلسة نقاشية بحضور بطلته الفنانة نادين لبكي، ويدير النقاش المخرجة والمنتجة ماريان خوري، ومن المقرر أن يعرض الفيلم مرة الأخرى يوم 4 يونيو المقبل.

قصة فيلم «كوستا برافا»

وعرض الفيلم للمرة الأولى في مسابقة «Orizzonti Extra» بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى عدد من المهرجان من بينها تورونتو السينمائي الذي حصل منه على جائزة «نيتباك»، بالإضافة إلى وجائزة فيبريسكي والنجمة الخضراء بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج مونيا عقل، ويضم في بطولته نادين لبكي، صالح بكري، ونادية شربل ويمنى مروان.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة بدري التي تهرب من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته الأسرة ذات الروح الحرة، لكن وبشكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم، تتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي.

13 فيلما في الدورة الخامسة من «أيام القاهرة» السينمائية

وضم برنامج أيام القاهرة السينمائية في دورته الخامسة، عرض 13 فيلمًا من مجموعة من الدول العربية من بينها مصر ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس، التي تمّ عرضها في أبرز المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم من بينهم فيلم «مجنون فرح» إخراج ليلى بوزيد، «من القاهرة» للمخرجة هالة جلال، «دفتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج.