تعرف على مواعيد عرض الأفلام العربية بـ«فينيسيا» السينمائي

انطلقت الساعات الماضية فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التي تحمل توقيع كبار المخرجين وصناع السينما حول العالم في الدورة التي تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

وتشهد الدورة الجديدة تواجد واضح للسينما العربية ضمن أقسامها المختلفة، ولكن التواجد الأبرز من نصيب السينما المصرية بفيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، الذي يشارك في قسم «آفاق»، ويبدأ عرضه للمرة الأولى، غدا الجمعة بحضور صناعه.

قضية فلسطينية.. تعرف على قصة فيلم «أميرة»

وبالرغم أن فيلم «أميرة» يحمل توقيع مخرج مصري إلا أن أحداثه مستوحاه من واقع السجناء الفلسطينين الذين يهربون حيوانتهم المنوية من السجون حتى تتمكن زوجاتهم من الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي.

ويتتبع الفيلم قصة «أميرة» المراهقة ذات الـ 17 عاما، التي تكتشف بعد تلك السنوات أن والدها المسجون عقيم، وتبدأ رحلتها في البحث عن والدها الحقيقي بعد أن ينهار عالمها.

صانعات السينما العرب يشارك بـ3 أفلام في فينيسا السينمائي

يشارك في بطولة فيلم «أميرة» عدد من الفنانين العرب من بينهم صبا مبارك، سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

و«أميرة» هو الفيلم العربي الوحيد في «آفاق»، لكنه ليس الوحيد في المهرجان؛ إذ تشارك المخرجة اللبنانية مونيا عقل بفيلمها الروائي الطويل الأول «كوستا برافا» في مسابقة «Orizzonti Extra»، ويعرض يوم 5 سبتمبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة لبنانية تقرر الهرب من التلوث في العاصمة بيروت، إلى الطبيعة في الجبل، لكن الصدمة عندما تنشئ الحكومة مقلب نفايات بجانب أرضهم، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم اللبنانين على رأسهم نادين لبكي، صالح بكري، ونادية شربل ويمنى مروان.

وفي مسابقة «آفاق» للأفلام القصيرة تشارك المخرجة اليمنية شيماء التميمي بفيلمها «لا ترتاح كثيرا»، وعرض للمرة الأولى في أول أيام المهرجان، ويعرض بعد ذلك في أيام 9 و10و11 سبتمبر، وفي قسم خارج المسابقة يعرض فيلم «مملكة الصمت» للمخرجة السورية ديانا الجيرودي.