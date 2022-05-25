مفتي «بلجراد» الصربية: نحب مصر كثيرا.. مذكورة بالقرآن وبلد الأزهر الشريف

قال مصطفى يوسف مفتي بلجراد الصربية، إن الصربيين يحبون مصر كثيرا، خصوصا وأنها مذكورة في القرآن الكريم، كما أنها بلد الأزهر الشريف الذي يرجع عمره إلى أكثر من 1000 عام، حيث انتشرت تعاليم الأزهر الشريف بالدين الإسلامي في العالم كله، فحافظ على الدين الإسلامي في كل الأماكن.

الصربيون يعرفون عن مصر الكثير

وأضاف مفتي بلجراد الصربية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أن الصربيين يعرفون عن مصر الكثير من الأشياء ويحبونها جدا، مشيرا إلى أن لقاءه مع مسؤولي محافظة جنوب سيناء هو حدث «جميل جدا» ومهم بالنسبة له.

تدشين العلاقات بين مدينة نيش الصربية وشرم الشيخ

وتابع مفتي بلجراد الصربية أن تدشين العلاقات بين مدينة نيش الصربية وشرم الشيخ بجنوب سيناء فرصة كبيرة لتطوير العلاقات بين مصر وصربيا، فهناك علاقات تاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تمتين هذه العلاقات.

الفتاوى الإلكترونية تحد كبير

وشرح مفتي بلجراد الصربية أننا أمام تحديات كبيرة جاءت بسبب الفتاوى الإلكترونية التي لا تستند إلى أي مصدر، معبرا بقوله: «مصر تجاوبت مع هذه التحديات، وسنرسل أئمة من صربيا حتى نتعلم من مصر، ونتمنى توقيع بعض العقود مع الأزهر الشريف».