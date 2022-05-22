محافظ جنوب سيناء يهنئ الفائزين في قرعة حج الجمعيات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن الحج هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، خاصة بعد رفع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أجريت اليوم، وفاز بها عدد من أبناء المحافظة بها.

وقدم المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا إنه سيكون في وداعهم أثناء سفرهم إلى الأراضي المقدسة، موضحا أنه يسعى لتوفير تأشيرات إضافية لكبار السن الذين لم يوفقوا في القرعة، وطلب من الحجاج الدعاء لمصر وشعبها وأهالي جنوب سيناء.

40 تأشيرة من نصيب جنوب سيناء

فيما أكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام بلغ نحو 139 مرشحا من مدن المحافظة التسع، موضحا أن القرعة أجريت في القاهرة وفاز بها هذا العام 40 حاج من مختلف مدن المحافظة.

وقال «عبدالغفار» إن مشرف الحج هذا العام لم يحدد بعد، وجاري انتظار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تحديد موعد وتكاليف السفر هذا العام، موضحا أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة توفير أتوبيسات خاصة لنقل حجاج جنوب سيناء إلى المطار، مع توفير كافة الرعاية للحجاج هذا العام 2022.

إعلان أسماء المقبولين في القرعة

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إنه سيتم إعلان أسماء المقبولين في القرعة عن طريق مكاتب وزارة التضامن في المدن، مشيرا إلى أنه جرى ترتيب الأسماء التي وقع عليها الاختيار، حيث يوجد احتياطي للأسماء المقبولة في حالة عدم سفر من وقعت عليه القرعة.

وطالب «زيدان»، الحجاج الذين فازوا في القرعة، بضرورة تنفيذ قرارات تنظيم الحج هذا العام والالتزام بالتعليمات المقررة.