خالد فودة: حادث الطائرة الروسية حولت جنوب سيناء لمدينة أشباح

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن بعد حادث الطائرة الروسية الشهير كانت محافظة جنوب سيناء عبارة عن مدينة أشباح حيث غادرها الكل، موضحًا: «حاولنا تنويع مصادر السياحة في عام 2015، وتحركنا وطرقنا أبوابا كثيرة مثل كازاخستان وأذربيجان وبيلاروسيا وأوكرانيا وجورجيا وعقدنا اتفاقيات توأمة معهم».

نتحدث عن ثالثة أكبر مدينة في صربيا

حول لقائه بمحافظة مدينة نيش الصربية، أوضح محافظ جنوب سيناء في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «نتحدث عن ثالثة أكبر مدينة في صربيا، وسنجري معها مباحثات، حيث حضر المحافظ بمرافقين من كل المجالات، مثل السياحة العلاجية والطيران، ومفتي صربيا، ووفد الكنيسة الأرثوذكسية، والسفير الصربي».

نريد الدعاية لشرم الشيخ في صربيا وغيرها من الدول

وتابع محافظ جنوب سيناء: «مثل هذه اللقاءات تقوي العلاقات وتدعم الروابط وبخاصة في مجالات السياحة، فنحن نريد الدعاية لشرم الشيخ في صربيا وغيرها من الدول، ووقعنا اتفاقية بالأحرف الأولى في نيش، ودعوتهم لزيارة شرم الشيخ، واليوم لبوا الدعوة ويزورون المدينة بعد 10 أشهر بـ27 عضوا في مختلف الموضوعات».

فيما قالت دراجنا سيتيروفسكي عمدة مدينة نيش الصربية، إنها تزور مصر لتوقيع اتفاق تعاون مع محافظ جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ لتحديد سبل التعاون بيننا على مدار الخمس سنوات المقبلة، مضيفة «نحضر هذا الأسبوع لتعزيز التعاون مع مصر وتنفيذ السياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي لدعم العلاقات بين البلدين».

وتابعت، «بشكل أساسي يجب أن نركز تعاوننا على السياحة ونسعى للتبادل السياحي بين مصر وصربيا وندعم البدء في رحلات طيران مباشرة بين البلدين وكذلك يضم الوفد ممثلين للتعليم والتكنولوجيا آملين في تحقيق التعاون بين الجامعات مصر وصربيا بإيفاد طلاب للتعلم في البلدين».

حوار مع ممثلي التكنولوجيا والعلوم لتنفيذ مشروعات بين البلدين في مجال المدن الذكية

وأردفت: «يتواجد معنا بالوفد ممثلين للمالية والاستثمار والبنية التحتية والغرفة التجارية التي تغطي 3 مقاطعات في بلدنا وممثلين لشركة طيران صربيا والتي تدير المطارات الصغيرة، ومعنا ممثل عن مدينة سكوبانيا الشهيرة وممثلي شركات السياحة، وسيتم حوار مع ممثلي التكنولوجيا والعلوم لتنفيذ مشروعات بين البلدين في مجال المدن الذكية».