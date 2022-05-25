جامعة أسوان: أضفنا لعملنا خدمة المجتمع الخارجي بأفريقيا «فيديو»

قال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن دور الجامعة يتمثل في مثلث التعليم والبحث العلمي، والمحور الثالث هو محور خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة، مشيرًا إلى أنّ الجامعة أضافت بُعدا رابعا وهو خدمة المجتمع الخارجي الذي يتمثل في الامتداد الطبيعي لمصر في أفريقيا، والنهج الذي تنتهجه الدولة الفترة الحالية.

قافلة ثالثة على التوالي في أفريقيا

وأضاف رئيس جامعة أسوان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ أفريقيا في عيون مصر، وغدا ستكون مصر في عيون أفريقيا، وهذه الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح، مشيرًا إلى أنّه جرى تنسيق القافلة الثالثة على التوالي هذا العام في أفريقيا وجرى إرسالها لدولة تنزانيا، حيث ضمت العديد من التخصصات الطبية، وترأسها الدكتور محمد الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب.

جهود القافلة أسفرت عن 90 عملية جراحية

وتابع رئيس جامعة أسوان أنّ جهود القافلة الطبية أسفرت عن إجراء 90 عملية جراحية ما بين تخصصات المسالك البولية، وتم تقديم العلاج والكشف الطبي لما يزيد عن 1000 مواطن، وكان الكشف والعلاج مجانيا، لافتًا إلى أنّ القافلة تركت أثرا طيبا في تنزانيا، حتى أن أحد المسؤولين هناك التقى الوفد وأرسل شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي.