رئيس جامعة أسوان يحل مشكلة موعد امتحانات طلبة تمريض: «أنتم في عينينا»

رد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، على شكوى طلبة الفرقة الثالثة (تمريض)، على أداء الامتحان، موضحًا: «الطلبة في عينينا، وهدفنا مصلحتهم، وموجودين في خدمتهم، وطلبة الفرقة الثالثة تمريض، دفعة استثنائية، عددهم 2700 طالب، والعام الماضي، امتحنوا على المنصة بتقنية أونلاين، وهم في المنازل، نظرًا لظروف جائحة كورونا».

عثمان: المجلس الأعلى للجامعات منع الامتحانات «أونلاين»

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الخميس، أنه هذا العام استعدت الدولة المصرية جيدًا، وجرى تطعيم كل الطلبة، ولذلك انتفى سبب أداء الامتحانات الـ«أونلاين»، خاصة أنها لا تعتبر مقياسًا فعليًا لمستويات الطلبة، وبعض الطلبة المتفوقين يتعرضون للظلم فيها، و«عشان ممكن بعض الطلبة يستعينوا بحد يساعدهم»، ولذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات منع الامتحانات «أونلاين»، ولذلك تقدم الطلبة بشكوى لرغبتهم في أداء الامتحانات أونلاين.

وتابع رئيس جامعة أسوان، أنه عقد جلسة مع الطلبة اليوم، واستجابوا له وتوصلوا إلى حل وهو تأجيل امتحاناتهم هذا الفصل الدراسي، على أن يخضعوا للامتحانات في الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني، بعد إجازة منتصف العام، ويجري أداء الامتحانات تحريريًا داخل الحرم الجامعي، الذي سيجري تفريغه تمامًا لهم، لأن عددهم كبير.

رئيس الجامعة: حريصون على مصلحة الطلاب

وأوضح أنهم حريصون على مصلحة الطلاب ولو أدوا الامتحانات في هذه الفترة سيحدث تزاحم كبير مع باقي الطلاب، مشددًا على أن عدد كبير من الطلبة مغتربين وليس من المحافظة نفسها، وهذا يمنحهم الفرصة لكي يسافروا لقضاء نهاية العام، واحتفالات الأعياد القادمة مع أهلهم، ويستعدون جيدًا لأداء الامتحان، معقبًا: «إحنا في انتظارهم وهم يشرفونا بعد الإجازة وهيفرحوا بالامتحانات».