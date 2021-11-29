افتتاح قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمقر جامعة أسوان في «صحارى»

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، قاعة المشير محمد حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى، وذلك بحضور العميد علاء رماح قائد قطاع أسوان العسكري، وعمداء الكليات بالجامعة.

«الطنطاوي» صاحب فكرة إنشاء جامعة أسوان

وأشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، خاصة أنه كان صاحب قرار إنشاء جامعة أسوان وانفصالها عن جامعة جنوب الوادى بقنا.

وسبق هذه الخطوة، قيام المحافظة بتنفيذ تمثال لابن أسوان وفقيد الوطن تخليداً لذكراه، ووضعه بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة، ضمن تماثيل أخرى لرموز مصر العظام، وهم الزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات، إضافة إلى الفريق عبد المنعم رياض في إطار المرحلة الأولى لمشروع التطوير والتجميل.

القاعة تستضيف المؤتمرات والمنتديات

ولفت المحافظ إلى أن هذه القاعة تمثل أهمية لدورها في استضافة الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى الشبابية والثقافية والفنية والعلمية.