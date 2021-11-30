انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية ضمن «حياة كريمة» دعما لأهالي أسوان

توجهت قافلة جامعة الأزهر التنموية إلى محافظة أسوان، اليوم، التي تقام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، دعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحسب تصريحات الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

استراتيجية الدولة التنموية

وأشار «صديق» في بيان قبل قليل، إلى أن القافلة تنطلق برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مؤكدا أن القافلة تقام ضمن جهود الدولة المصرية، تحقيقا للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التنموية، دعما لأهالي محافظة أسوان «قرى مدينة كوم أمبو».

الكشف الطبي والندوات

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن القافلة يستمر عملها أربعة أيام، تتضمن توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية للمرضى بالمجان، إضافة لتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى بمستشفيات جامعة الأزهر سواء بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، أو المستشفيات الجامعية بالقاهرة.

وكشف عن إقامة العديد من المحاضرات التوعوية في مجالات الزراعة، وأخرى في المجالات التربية، بجانب مجموعة من ندوات للتوعية الصحية ومكافحة الإدمان، والاسعافات الأولية، كما تعقد القافلة أيضًا اختبارات لمحو الأمية أمية، كما يتضمن عمل القافلة، إجراء مسح اجتماعي ونفسي، في إطار التأهيل النفسي والاجتماعي للمواطنين، في قرى محافظة أسوان.