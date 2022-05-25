المشدد 3 سنوات وغرامة لـ«عصابة تهريب المهاجرين إلى سويسرا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين من مصر إلى سويسرا بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، هربا وآخرون مجهولون، بطريقة غير مشروعة، المهاجر المجني عليه، بأن دبروا انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى سويسرا باستخدام تأشيرة دخول مزورة، بغرض الحصول على كسب مادي، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني.

تفاصيل القضية

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهمين وآخرون مجهولون، انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة، أسسها المتهم الثاني بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من مصر إلى سويسرا، للحصول على مكاسب مادية.

وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، على ارتكاب تزوير في محرر عرفي، وهي تأشيرة الدخول لدولة سويسرا، بأن اتفقا معه على اصطناعها على غرار الصحيحة منها، وساعداه بأن أمداه بجواز سفر المجني عليه سالف الذكر، فاصطنعها المجهول على إحدى صفحاته، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.