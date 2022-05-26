خطوات طلب عمل مسح مميكن للعقار من أجل تسجيله بالشهر العقاري

يتيح المركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري، خدمة إصدار شهادة رفع مساحي معتمدة، تمهيدا لتسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري، حسب القانون الجديد له.

خدمة التسجيل المساحي للعقارات

ويقدم المركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري، خدمة التسجيل المساحي للعقارات، بشكل سريع من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به، لتلقي طلبات المواطنين، وتقديم خدمة الرفع المساحي بواسطة مختصين، وحصول المواطن على شهادة موثقة للرفع المساحي، بناء على شروط مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛ إذ يجرى الرفع المساحي للعقارات والشقق وأراضي المباني، والأخرى المقاسة بالفدان.

خطوات تقديم طلب رفع مساحي مميكن للعقار

- التسجيل إلكترونيا من خلال بوابة المركز التكنولوجي، للتسجيل المساحي العقاري، من خلال الرابط الإلكتروني.

- بعد ذلك اختار أيقونة سجل الآن من خلال الرابط الإلكتروني

- اكتب كل البيانات الخاصة بمالك العقار، على أن تتضمن الاسم والمحافظة، ورقم الهاتف.

- اكتب بيانات الخدمة، التي تتضمن «شقة، أرض بناء، فدان زراعي، مبنى».

- تصدر البوابة رقم كودي خاص بالمواطن، لاستخدامه في استكمال إجراءات مراحل الطلب، على أن يجرى إرفاق الطلب بالمستندات الخاصة بالعقار والرفع المساحي.

- تسديد الرسوم الخاصة بعملية المسح المميكن، من خلال الدفع بأحد الكروت الذكية «ميزا، فيزا»، من خلال البوابة الإلكترونية للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي للعقار.

- الدفع خلال 24 ساعة من خلال خدمات فوري، أو المحفظة الإلكترونية.

- في حالة إجراء الرفع المساحي في شقة داخل عقار لم يسبق تسجيل أرضه، سيجرى دفع تكلفة مالية، طبقا لمساحة الشقة فقط، دون النظر إلى التكلفة المالية لمساحة العقار.

- يجرى التواصل مع المواطن من خلال مركز خدمة العملاء للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي، لتحديد الميعاد المناسب لجراء الرفع المساحي.

- في حالة تأخر الاتصال بالمواطن لمدة 72 ساعة، عليه الاتصال بخدمة الدعم الفني بالمركز.