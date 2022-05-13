ياقوت: قانون الشهر العقاري عفا عليه الزمن.. وتوجد عقارات مسجلة 20 مرة

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التسجيل في الشهر العقاري سابقا كانت تصل إلى نقطة المستحيل وليس فقط مرحلة الصعوبة، متابعا: «مستحيل تجيب حد بايع سنة 50 تطلب منه يجي يمضي على العقد النهائي، إذا كان هو اشترى سنة 50 دلوقتي هتجيبه يمضي إزاي؟».

تسلسل الملكية عقبة كبيرة

وأضاف «ياقوت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حال بلدنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإذاعي أحمد خيري، اليوم الخميس، إن تسلسل الملكية شكلت عقبة كبيرة في قانون الشهر العقاري 114 لسنة 46 عفا عليه الزمن، متابعا: «احنا احتفلنا السنادي بمرور 75 عاما على إنشاء مصلحة العقاري والقانون 114».

وتابع: «75 عاما القانون لم يمتد له يد التعديل والتغيير، ما أدى ذلك لعزوف كافة المواطنين عن نقل الملكية العقارية، وعدم استقرار الملكية العقارية، وأصبحت الثروة العقارية في مصر بعيدة عن التسجيل».

هناك شقق تتداول أكثر من 20 عقد مسجل

وأكد أن هناك شقق وعقارات تتداول أكثر من 10 و20 مرة بعقود مسجلة، ويمكن أن يكون للوحدة الواحدة أكثر من عقد مسجل، وبالتالي الـ13 مليون وحدة سكنية بعقد ليست مرآة حقيقية لعدد الوحدات المسجلة، لكن هي مرآة حقيقية لعدد التعاملات التي جرت للوحدات العقارية.

وأوضح أن القيادة السياسية تنبأت بهذه النقطة، وأصدرت توجيهات للحكومة بإعداد مشروع كامل لنقل الملكية العقارية بطريقة سهلة، وبالفعل الحكومة تبنت المشروع، لافتا أن دور وزارة العدل في إعداد القانون من حيث التيسيرات.

مدة الطلب بالقانون الجديد

ولفت إلى أن مدة الطلب في القانون كانت سنة أو اثنين أو ثلاثة، لكن في القانون الجديد جرى تحديد 37 يوما كحد أقصى منذ تقديم المواطن ورقه في الشهر العقاري.