الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقة في الشهر العقاري دون امتلاك مستندات ملكية

في كثير من الأحيان، يفقد بعض المواطنين مستندات ملكية الشقة الخاصة بهم، ما يجعلهم يبحثون عن حلول تساعدهم على تسجيل الشقة الخاصة بهم في الشهر العقاري، حتى يتمكنوا من بيعها أو توريثها للأبناء، دون أن يعترض أحد ذلك، ومنذ فترة زمنية قصيرة، جرى تعديل قانون الشهر العقاري ليسهل على المواطنين تسجيل الشقة الخاصة بهم في الشهر العقاري.

وحرصا على تقديم ما يهتم به المواطنون دائما، نوضح من خلال هذا التقرير الحالة التي تتيح للساكن الذي لا يمتلك مستندات ملكية للشقة أو العقار، تسجيل الشقة في الشهر العقاري، فضلا عن أسعار تسجيل الشقة، وفق ما جرى الإعلان في تعديل قانون الشهر العقاري، وجاءت كالتالي:

حالة تسمح لفاقدي مستندات الملكية تسجيل الشقة في الشهر العقاري

وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد لتتيح للمواطن الحائز على شقة أو وحدة سكنية لمدة 15 عاما بنظام وضع اليد، أو من ليس لديه أوراقا تثبت ملكيته للعقار، نقل الملكية له وتسجيل العقار باسمه على الفور، على أن يقوم بتقديم الفواتير التي تثبت إقامته في ذلك العقار خلال تلك المدة.

أسعار تسجيل الشقق في الشهر العقاري

يتيح الشهر العقاري للمواطنين تسجيل الشقة في الشهر العقاري بحد أدنى للتسجيل يصل إلى 500 جنيه، وبحد أقصى 3900 جنيه.

ويجري تحديد رسوم التسجيل في الشهر العقاري بناء على مساحة الشقة المطلوب تسجيلها، ويقوم الراغب في تسجيل الشقة الذي لا يملك مستندات ملكية لها بتقيدم البطاقة الشخصية الخاصة به والفواتير التي تثبت إقامته في الشقة لمدة 15 عاما، إلى مكتب الشهر العقاري.