خبيرة اقتصادية: الذهب ملاذ آمن لحفظ قيمة المال ولكن ليس في أي وقت

قالت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة اقتصادية ومحللة أسواق المال، إنّ الملاذ الآمن مصطلح يتم إساءة استخدامه، موضحةً أن أوقات الأزمات والحروب والأوبئة كان الناس يبحثون عن أصل من الأصول لشرائه للحفاظ على قيمة الأموال، إذ أنّ قيمة العملة تنخفض في تلك الأوقات، موضحة أن الذهب ملاذ آمن ولكن ليس في أي وقت، فلا يجب أن نشتريه عندما يرتفع سعره 30% أو 40% في وقت الأزمات مثلا، لأن ما سيحدث أن سعره سينخفض، وهو ما يعني خسارة جزء من أموالنا.

بعض الناس يصدرون توقعات غير حقيقية بخصوص سعر الدولار

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أنه بعد رفع سعر الفائدة في أمريكا، انخفضت أسعار الذهب، لكنها تحركت في مصر لسببين، بسبب الظروف العالمية وتوقعات سعر الدولار، فبعض الناس يصدرون توقعات غير حقيقية بخصوص سعر الدولار، وكل ذلك دون أي دليل علمي، وفي إجازة العيد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، لكن في نفس هذه الفترة انخفض سعر الذهب عالميا.

وشرحت الدكتورة رانيا يعقوب أن شهادات الـ 18% صدرت في توقيت هام جدا، إذ أنّ البنك المركزي المصري اتخذ قرارات لمواجهة التضخم، مثل أي بنك في العالم.

شهادات من البنوك الحكومية بعائد 18% لتعويض المواطن المصري عن انخفاض قيمة العملة

وأضافت يعقوب في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «البنك المركزي أصدر عدة قرارات، جزء منها تماشيا مع المعايير العالمية للحفاظ على الاقتصاد، والجزء الآخر لحماية المواطن، ففي 21 مارس جرى خفض قيمة العملة نحو 17%، وفي نفس اليوم صدرت شهادات من البنوك الحكومية بعائد 18% لتعويض المواطن المصري عن انخفاض قيمة العملة».

وجود المال في أيدي المواطنين ينتج عنه حدوث اضطراب

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: «وجود المال في أيدي المواطنين ينتج عنه حدوث اضطراب، تتبعها عملية دولرة، حيث يشتري الناس الدولار دون وعي، رغم أنهم ليسوا في حاجة إليه، واكتشفنا أن هناك عمليات استيراد تهدر العملة الصعبة على سلع ورفاهيات، وليست سلع أساسية، وبالتالي فإن الاحتفاظ بالدولار يضر بالاقتصاد الوطني، لذلك استفادت الدولة من شهادات الـ 18%».