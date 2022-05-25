شعبة الذهب: نبحث طرح مشغولات «عيار 14» للتخفيف على الشباب

شهدت الأسواق المحلية تباينا في أسعار الذهب والمشغولات الذهبية، بين ارتفاع وانخفاض بمعدل سريع على مدار اليوم، وأرجع المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية.

تضخم عالمي بسبب العقوبات على روسيا

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ النمط الشرائي السائد في الأسواق، للاستثمار في الذهب وليس للتزيّن، معتبرا النمط «منطقي نسبيا» في ظل ارتباك الأسواق العالمية وضبابية اتجاهاته، وموجات التضخم العالمي التي نتجت عن العقوبات الاقتصادية علي السوق الروسية.

وأوضح ميلاد، أنّ شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد، وتغيير النمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء لمشغولات ذهبية وحلي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك، أفضل من شراء السبائك الخام، كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع طبقا لنظام الاستثمار المناسب له، كما سيسهم في خلق حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليا، ويعزز إمكانيات ودور مصانع المشغولات الذهبية.

عيار 14

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنّ الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري، كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها الي الذهب، على أن تطرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي، ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج، موضحا أنّ ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء على الشباب المقبلين على الزواج، وتقليل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار .

وأكد أنّه رغم رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض أسعار الذهب العالمية، إلا أنّ تلك الإجراءات لم ينتج عنها الانخفاض المتوقع لأسعار المعدن النفيس في الاسواق العالمية.

تطوير صناعة وتجارة المشغولات الذهبية

وأشاد ميلاد، بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في وضع نظم جديدة لتطوير صناعة وتجارة المشغولات الذهبية، مشيرا إلى تكاتف جهود الشعبة العامة للذهب مع مجهودات مصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء أحمد سليمان، نحو القضايا كافة لتطوير صناعة وتجارة الذهب وتوفير منتجات ذات جودة عالية، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تخدم هذه الصناعة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب، شاركوا في احتفال مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باليوم العالمي للمترولوجيا - علم القياس - بالاشتراك مع المعهد الدولى للمقاييس والموازين (BIPM) والمركز الدولي للمقاييس (OIML).

وأشاد ميلاد بجهود المصلحة من تطوير بما يسهم في تطوير الأسواق المحلية ووضع الأسس اللازمة لإنتاج مشغولات ذهبية مناسبة للأسواق الدولية، في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى مركز دولي لانتاج وصناعة الذهب والمشغولات الذهبية.