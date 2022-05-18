رئيس بنك القاهرة: وضع الاقتصاد المصري مطمئن والاحتياطي النقدي يكفي 6 أشهر

قال طارق فريد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي يعمل على استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على العمالة، موضحا أن لجنة السياسات النقدية ستتخذ قرارا يناسب هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة، مبينا أن العالم كله يمر بأزمة في الوقت الحالي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي عمل على تقليل معدلات النمو العالمي بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.

الاقتصاد المصري في وضع مطمئن

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأربعاء، في برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك نقصا في السلع الأساسية والطاقة في بعض الدول، لكن مصر لم يحدث فيها مثل هذا الأمر، ووضع الاقتصاد المصري مطمئن نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي نفذت بتوجيهات الرئيس السيسي، وظهرت مؤشرات إيجابية في انخفاض مستويات التضخم والبطالة، وزيادة الناتج القومي.

احتياطي النقد الأجنبي آمن

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن احتياطي النقد الأجنبي آمن ويغطي أكثر من 6 أشهر، مبينا أن التوجه في العامين الماضين هو الحفاظ على النشاط الاقتصادي، وهو ما نجح فيه البنك المركزي.