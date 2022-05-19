خبير لـ«جارديان»: الاقتصاد العالمي قد يخرج عن السيطرة بسبب الحرب الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، أن 771 من عناصر كتيبة «آزوف» الأوكرانية التي تصنفها موسكو كـ«قومية متطرفة»، والتي توجد في مصنع «آزوفستال» بمدينة «ماريوبول»، قد استسلموا خلال آخر 24 ساعة، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم» ضمن تغطيتها لآخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، إذ تستمر العملية العسكرية الروسية والتي تقترب في الدخول إلى الشهر الرابع.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» الروسية عن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا، قوله إن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول قد غادروا المصنع الآن، كآخر أفراد أوكرانيا في هذه المدينة.

تحذيرات من تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي

في سياق متصل، قالت «جارديان» إن الأسواق المالية تذبذبت مرة أخرى بسبب المخاوف من أن الحرب والتضخم يدفعان الاقتصاد العالمي إلى الركود، إذ تسببت الأرقام الضعيفة من تجار التجزئة الأمريكيين بهزيمة في «وول ستريت» يوم الأربعاء الماضي، والتي استمرت في التعاملات الآسيوية اليوم.

وانخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج إلى أقل من 20000 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، في حين انخفض مؤشر طوكيو بنسبة 1.88٪ وأغلق سوق سيدني منخفضًا بنسبة 1.5٪.

وقال هيبي تشين، محلل السوق في IG في سيدني، إنه يجب أن يقال إن القلق بشأن التضخم لم يختف أبدًا منذ أن الدخول عام 2022، ورغم أن الأمور لم تصل إلى نقطة اللاعودة، لكن يبدو أنها تتجه في اتجاه خارج عن السيطرة، مضيفا أنه ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للقلق في السوق.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن التقارير غير واضحة حول الرقم الدقيق، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، إذ كان هناك عدم وضوح حول عدد المقاتلين المحاصرين في المصنع بالضبط.

وزعمت روسيا، أمس، أن 959 من أفراد الخدمة الأوكرانية استسلموا، نُقل 51 منهم إلى المستشفى، وتم إرسال الباقين إلى بلدة أولينيفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا في منطقة «دونيتسك».