البرلمان البريطاني يناقش تقرير «فضيحة بارتي جيت».. ومطالبات بإقالة رئيس الحكومة

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ جلسة البرلمان البريطاني، بدأت الآن بمناقشة التقرير الصادر عن حفلات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء جائحة كوفيد 19، وسط مطالبات من أعضاء المجلس بإقالة «جونسون».

حفلات 10 داونينج ستريت وفضيحة بارتي جيت

وفي وقت سابق، أكد مكتب مجلس الوزراء البريطاني، أنّ رئيس الحكومة بوريس جونسون، تسلم تقرير المحققة سو جراي، بشأن حفلات 10 داونينج ستريت وفضيحة بارتي جيت.

انتهاكات «جونسون» لقيود كورونا

وأعلنت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، أنّها أنهت تحقيقها بشأن انتهاك رئيس الوزراء البريطاني للقوانين الخاصة بجائحة كوفيد، ومنها فرض قيود التباعد الاجتماعي وعدم إقامة الحفلات، لافتة إلى أنّها أصدرت 126 إخطارا بعقوبة ثابتة.