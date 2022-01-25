شرطة لندن تفتح تحقيقا بشأن «بارتي جيت» في مقر «جونسون» خلال الإغلاق

في تصعيد جديد وضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قالت شرطة لندن، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيق بشأن إقامة حفلات في مقر مجلس الوزراء البريطاني في أثناء فترة الإغلاق الخاص بفيروس كورونا، ما يزيد من وتيرة الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الوزراء.

التحقيق لا يعني عقوبة مسبقة

نقل تقرير عن وكالة «أسوشيتد برس»، إن مفوضة شرطة العاصمة البريطانية كريسيدا ديك، ذكرت في بيان أمام مجلس لندن، أن شرطة لندن تحقق الآن في عدد من الأحداث التي جرت في مقر مجلس الوزراء، مضيفة: «حقيقة أننا نحقق الآن لا تعني، بالطبع، أن إشعارات العقوبات الثابتة ستصدر بالضرورة في كل حالة ولكل شخص متورط، لن نقدم تعليقا جاريا على تحقيقاتنا الحالية».

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من جهة أخرى، ذكرت قناة «آي تي في نيوز»، أن جونسون حضر حفلة عيد ميلاد في مكتبه، كما استضاف لاحقا أصدقاء في شقته في الطابق العلوي في يونيو 2020، وسط إجراءات الإغلاق، ونفى مكتبه ذلك، قائلا إنه بحسب القواعد في ذلك الوقت، استضاف الوزير عددا قليلا من أفراد الأسرة في الخارج ذلك المساء.

وأثارت تلك الاتهامات التي أطلق عليها «بارتي جيت»، غضب الكثيرين في بريطانيا، إذ تم منع غالبية البريطانيين من مقابلة الأصدقاء والعائلة لعدة أشهر في عامي 2020 و2021 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت «أسوشيتدبرس» إنه يجري التحقيق مع بعض العاملين بمجلس الوزراء من قبل موظفة حكومية كبيرة، هي سو جراي، التي سيكون تقريرها، المتوقع صدوره هذا الأسبوع، لحظة محورية لرئيس الوزراء، ولم يتضح ما هي الأحداث التي كانت الشرطة تحقق فيها.