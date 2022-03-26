المدير الأكاديمي لـ«Discovery Education»: طلاب مصر من الأذكى في العالم

قال مارتي كريل، المدير الأكاديمي والمدير التنفيذي العالمي لمنصة «Discovery Education»، إن الطلاب في مصر من أذكى الطلاب في العالم ولكنهم لا يمكنهم الحصول على نفس مستوى تعليم طلاب آخرين حول العالم إلا إذا كان بحوزتهم التعليمات والمواد التي بحوزة آي طالب آخر في أي دولة.

وأضاف «كريل» في بث مباشر على صفحة منصة «Discovery Education» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يعمل في التعليم منذ أكثر من 30 سنة: «فيه واحد من أوائل الطلبة لدي كان مصرياً أرسله والداه إلى الولايات المتحدة للحصول على التعليم الثانوي وقد مر بوقت صعب للغاية في التعليم في بداية قدومه تعرفت عليه بشكل جيد جداً وقمت بتطوير خبراته بالشكل الذي يحتاجه وتحول إلى ألمع الطلاب لدي ونال بجائزة النهائيات الوطنية الرئاسية».

«شوقي»: منصة «Discovery Education» تدرب الطلاب على فلسفة التعليم الجديدة

وفي سياق حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب على ضرورة متابعة منصة «Discovery Education» والتي توفر المادة العلمية في شكل صور وفيديوهات وملفات بصيغة الـpdf، موضحاً أنها تساعد الطلاب على فهم فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب خاصة طلاب الصف الرابع الابتدائي، والتي عملت على تبسيط المقرر الدراسي لهم وتدريبهم على فلسفة التعليم الجديدة، مشدداً على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة متابعة هذه المنصات والاستفادة منها في الاستعداد الجيد للامتحانات.