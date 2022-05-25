وصول مودة الأدهم لنظر جلسة الاستشكال على حكم حبسها بالاتجار في البشر
كتب:
بسمة عبدالستار
02:52 م | الأربعاء 25 مايو 2022
مودة الأدهم
وصلت، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، فتاة التيك توك مودة الأدهم لنظر الاستشكال المقدم من المحامي على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.
وكانت مودة الأدهم تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.