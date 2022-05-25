وصول مودة الأدهم لنظر جلسة الاستشكال على حكم حبسها بالاتجار في البشر

وصلت، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، فتاة التيك توك مودة الأدهم لنظر الاستشكال المقدم من المحامي على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

وكانت مودة الأدهم تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.