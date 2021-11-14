قضية حنين حسام.. من الـ«تيك توك» لسجن النساء بصحبة مودة الأدهم

نوبة بكاء هستيري انتابت حنين حسام المعروفة إعلاميًا بفتاة «التيك توك»، عقب بدء جلسة محاكمتها، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بتهمة الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق والفجور، عن طريق استغلال الفتيات القاصرات مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة لهن.

حنين حسام تدخل في نوبة بكاء هستيري

ظهرت المتهمة حنين حسام في جلسة إعادة محاكمتها بعباءة الاتهام البيضاء وطرحة على رأسها، وعلى وجهها علامات الحزن الشديد، خاصة فور رؤية والدتها وشقيقتها من خلف القفص الحديدي، مرددة بلهفة جملة: «اتكلموا صوتكم وحشني»، لتبادلن النظرات معًا على أمل أن يخفف الحكم الصادر ضدها ومدته 10 سنوات.

أول صورة لحنين حسام داخل قفص الاتهام

وكانت عدسة «الوطن»، قد التقطت منذ قليل أول صورة للمتهمة حنين حسام من داخل قفص الاتهام، قبيل بدء جلسة إعادة إجراءات محاكمتها بشأن الحكم الصادر ضدها غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر والتحريض على الفسق.

ونقلت «الوطن» تفاصيل الجلسة لحظة بلحظة من خلال بث مباشر من داخل قاعات المحكمة، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمة ولا تزال الجلسة مستمرة حتى الآن بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.

حنين حسام تنكر الاتهامات الموجهة إليها

وأنكرت المتهمة حنين حسام حنين، جميع التهم الموجهة إليها وهي الاتجار في البشر والحث على الفسق، قائلة لهيئة المحكمة: «هاتلي معلومة مؤكدة بإني عملت ده».

حبس حنين حسام ومودة الأدهم

وكان قد تم إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام بإحدى الشقق السكنية في مدينة بنها من قبل قوات أمن مديرية أمن القليوبية، عقب صدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما تم صدور حكم ضد مودة الأدهم حضوريًا بالسجن 6 سنوات، وتم حبس المتهمتين في سجن النساء بالقناطر الخيرية.