بـ«القميص والبنطلون» عميد تجارة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة القدم

بممارسة هوايته المفضلة قديمًا، استرجع عميد كلية التجارة جامعة القاهرة الدكتور جمال محمد شحاته، ذكرياته مع لعبة كرة القدم، بمشاركة طلاب الكلية، أمس، بساحة الكلية وسط احتشاد العشرات من الطلاب، في إطار النشاط الرياضي للكلية، إذ شارك معهم في أثناء مروره الدوري بالكلية، وتفقده عدد من المنشآت، وتفاعل طلاب الكلية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة العميد.

عميد تجارة القاهرة: كنت في مرور مفاجئ فحبيب أشارك الطلاب هوايتهم

وأعرب الدكتور جمال شحاته عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته بمشاركة الطلاب ممارسة إحدى الهوايات الرياضية، لافتًا إلى أن الرياضة تمثل أحد الأركان المهمة في تنمية قدرات الطلاب العقلية والاجتماعية، موضحًا: «زمان كنت أمارس الرياضة ولعبة كرة القدم، وشاركت الطلاب أثناء وجودي ومروري بالكلية وتفقدي لأعمال تشطيبات بعض المنشآت بالكلية، وسعدت جدًا بمشاركة الطلاب اللعبة وفرحتهم الكبيرة».

الأنشطة الطلابية

و أكد عميد كلية تجارة القاهرة، أن الكلية تقدم دعمًا غير محدود لمختلف الهوايات والأنشطة الطلابية لجميع الفرق، بجانب دعم الطلاب للمشاركة بمختلف الهوايات والمسابقات داخل الجامعة وخارجها المحلية والدولية، مشيدًا بدعم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للأنشطة الطلابية كافة.

وتابع، أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022.

وانتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الصور لعميد تجارة القاهرة وهو يشارك الطلاب ممارسة لعبة كرة القدم مرتديًا «بنطلون وقميص»، وذلك في إطار موسم النشاط الرياضي للكلية، و سط احتشاد العشرات من طلاب الفرق المختلفة بالكلية.