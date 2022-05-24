«18-» مشروع تخرج في «إعلام القاهرة» يخاطب المراهقين

أصدر عدد من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، مشروع تخرجهم والذي يحمل اسم «18-»، وهو عبارة عن مدونة صحفية موجهة للمراهقين، بوصفهم يمثلون قطاعا كبيرا من المجتمع، وبوصف المرحلة خطيرة في بناء وتوجيه الشخصية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية.

مشروع تخرج يخاطب المراهقين

ويتضمن مشروع التخرج تسعة أبواب، يخص كل منها جانبا من حياة المراهق، وهي «ذات» ويركز على المشكلات النفسية والاجتماعية، و«صحة وعافية» حول العادات الغذائية والرياضة، و«دين ودنيا» ويناقش الجانب الديني في حياة المراهق، و«+18» ويتناول التعامل مع التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للبلوغ، و«ديجيتال» حول الثقافة والتوعية بمخاطر التكنولوجيا، و«الحصة» حول التعليم والاستعداد لسوق العمل، و«عبقرينو» ويقدم عددا من النوابغ في مختلف المجالات، و«فنون» ويركز على تنمية الوعي بالسينما والموسيقى.

وتمثل التحدي الرئيسي أمام فريق تحرير المشروع، في مخاطبة تلك الفئة التي تتسم بالتمرد، ورفض النصح الأبوي المباشر، ما دفع فريق المشروع لاستبيان آراء 150 مراهقا حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، للوقوف على أبرز اهتماماتهم واحتياجاتهم، والتعرف على الطريقة الأنسب لمخاطبتهم.

تجارب ومشكلات وقضايا المراهقين

كما حرص الطلبة على اتباع أسلوب «الحديث مع المراهقين وليس بالنيابة عنهم»، لذلك وظف المشروع أسلوب المحتوى المنتج بواسطة الجمهور UGC، وذلك عبر باب «بصوتك»، الذي كان بمثابة نافذة الرأي للمراهقين، لعرض تجاربهم ومشكلاتهم وقضاياهم بأنفسهم.

هاجر عاطف، أحد محرري المشروع، قالت لـ«الوطن» إن سبب اختيار «18-» كاسم للمشروع هو أن الفئة المستهدفة معظمها أقل من 18 عاما، مشيرة إلى أن محتوى المدونة يعالج موضوعات حساسة بطريقة جذابة ودون إثارة أو ابتذال.

استخدام تقنيات السرد الرقمي

وأضاف محمد أبو شنب، أحد محرري المشروع، إن الفريق حرص على توظيف الإمكانات الرقمية، وتقنيات السرد الرقمي باستخدام الوسائط المتعددة لملائمة طبيعة المراهقين، فجاءت كل الموضوعات مزودة بوسيط أو اثنين على الأقل، تنوعت ما بين تقارير فيديو، وفيديوجراف، وانفوجراف متحرك، وإنفوجراف ثابت، ومسمع درامي، ومقابلات صوتية، بالإضافة للتنوع في الفنون الصحفية، ما بين تقارير وتحقيقات وفيتشرات وحوارات صحفية.

وأوضح محمد مجدي أبوزيد، أحد محرري المشروع، أن الفريق حرص على تسويق المشروع وعرضه على مختلف المنصات الاجتماعية مثل «فيسبوك، يوتيوب، ساوند كلاود».

الجدير بالذكر أن فريق المشروع أصدر ثلاثة أعداد من صحيفة «صوت الجامعة» التدريبية التي يصدرها القسم أسبوعيا، بعناوين «الطب والدواء» و«البعض يذهب للمأذون مرتين»، و«أهلا بكم في المستقبل».

يذكر أن فريق المشروع مكون من الطلاب «أمنية شريف، رانا محمود، رحاب الهريجي، رنا لبيب، ريم شمس الدين، علاء النورج، كارين أمجد، محمد أبو شنب، محمد مجدي، مرفت محمد، هاجر عاطف، هايدي شعبان، هدير عادل»، وذلك تحت إشراف محمد وليد بركات، المدرس المساعد بقسم الصحافة.