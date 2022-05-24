ضبط اثنين من أباطرة تجارة المخدرات بالفيوم بعد مطاردة مثيرة مع الأمن

مطاردة مُثيرة استمرت عدة دقائق في شوارع قرية اللاهون التابعة لمركز شرطة الفيوم أمام أعين المواطنين، إذ كان يحاول اثنين من أباطرة المخدرات بالفيوم الهروب من قوات الشرطة التي كانت ترصدهم وأرسلت قواتها لضبطهم، وانتهت بسقوط «السقماني» و«العو»، وبحوزتهما 24 كيسًا من مخدر الـ«حشيش» في قبضة الأمن، وسط تشجيع أهالي القرية لهم والدعاء لهم بالتوفيق، وذلك في إطار خطة مديرية أمن الفيوم للقضاء على الجريمة بكافة أشكالها وخصوصًا الاتجار بالمواد المخدرة.

سقوط «السقماني» و«العو»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، من القبض على اثنين من أباطرة المخدرات بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر.

مطاردة مثيرة بالشوارع

وأكدّ مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ ضباط الشرطة كانوا يراقبون اثنين من أباطرة المواد المخدرة بقرية اللاهون شهرتهما «محمود السقماني»، و«العو»، وجرى شن حملة أمنية مكبرة لضبطهما متلبسين أثناء اتجارهما في المواد المخدرة وبيعها على عملائهما، وما أن شاهدا قوات الشرطة لاذا بالفرار، إلا أنّ قوات الشرطة طاردتهما في مطاردة مثيرة في شوارع القرية حتى أمسكوا بهما.

24 كيسًا من حشيش

وعقب الإمساك بهما وتفتيشهما، عُثر معهما على 24 كيسًا من الحشيش مُعد للبيع على زبائنهما من راغبي التعاطي، وهاتفين محمولين يحملان أرقام المتعاطين وبعض التجار، ومبلغ مالي، وجرى اصطحابهما إلى مركز شرطة الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير المحضر اللازم

جرى تحرير المحضر اللازم، وتحريز المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.