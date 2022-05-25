افتتاح 4 فروع للشهر العقاري والتوثيق في محافظة الدقهلية

افتتح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، اليوم، عددا من مقرات الشهر العقاري بمحافظة الدقهلية، شملت المنصورة وأجا وتمي الأمديد، وذلك في إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقار الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية، بحضور المستشار سامح رمضان السيد، بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشارين نبهان عبد الهادي ويامن يوسف عن المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، وتامر الخطيب، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية.

افتتاح 4 فروع توثيق مختلفة بمحافظة الدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فقد جرى افتتاح اليوم الأربعاء، 4 فروع توثيق مختلفة بمحافظة الدقهلية وهي فرع توثيق ضواحي المنصورة ومأمورية السجل العيني والتوثيق بتمي الأمديد وفرع توثيق نادي قضاة المنصورة، وذلك بعد رفع كفاءتهم وفرع توثيق ميت العامل مركز أجا الجديد كليا.

افتتاح 5 فروع توثيق شهر عقاري غدا

وأعلنت محافظة الدقهلية، عن افتتاح 5 فروع غدا الخميس، وهي فرع توثيق المنصورة النموذجي وفرع توثيق كفر الجنينة مركز نبروه وفرع توثيق ضواحي ميت غمر وفرع توثيق أتميدة مركز ميت غمر، بعد رفع كفاءتهم، وفرع توثيق البلامون مركز أجا الجديد كليا.

وذكرت أن هذه الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف بالشهر العقاري، كما يتيح خدمات مميزة كالحجز المسبق عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجاز للتعاملات في وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.