الوحدات المحلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات في الدقهلية

شنت رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمنزلة وميت غمر ودكرنس بمحافظة الدقهلية حملات لرلاصد وإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة بكل حزم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات، والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة.

إزالة تعدي علي ارض زراعية بقريه شاوه

في مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تم متابعة إزالة تعدي على أرض زراعية بقريه شاوه التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربي على مساحة 120 متر مربع، بعمل شدة خشبية وحديد مسلح وتمت الإزالة على نفقة المواطن، وتم تسليمها خالية من التعدي إلى الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إزالة فورية لسور مخالف من البلوك الأبيض

وقال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف من البلوك الأبيض على مساحة 150 متر مربع بمنطقة ساحة شتا بالمدينة، كما تم متابعة إزالة فورية لسمل خرساني مخالف بمنطقة توفيق حماده على مساحة 120 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد عمرو فكري رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لصب سقف مخالف بمنطقة دقادوس، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فك شدة خشبية مسلحة بقرية دموه

وقال المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس انه تم تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية مسلحة بقرية دموه للتعدي علي الشارع بالمخالفة للمخطط التفصيلي ولشروط الترخيص الصادر لها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون، كما تم تنفيذ حملة لفحص رخص البناء لعدد من الحالات للتأكد من صحتها والالتزام بالاشتراطات الهندسية وعدم التعدي على خط التنظيم بقرية ميت طريف.