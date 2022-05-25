تأجيل نظر استشكال مودة الأدهم على حكم حبسها لـ19 يونيو
كتب:
بسمة عبدالستار
03:39 م | الأربعاء 25 مايو 2022
مودة الأدهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من محامي المتهمة مودة الأدهم الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، على حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام، بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات، لجلسة 19 يونيو لحضور المحامي الأصيل.
الحكم على مودة الأدهم
وتقدمت مودة الأدهم، في وقت سابق، أمام محكمة النقض، بطعن على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.