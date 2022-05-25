داكوتا جونسون تدرس خوض تجربة الإخراج من خلال مسلسل «Slip»

استعانت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون بمقولة للشاعر جلال الدين الرومي، في حديثها عن شركة الإنتاج التي شاركت في تأسيسها «TeaTime Pictures»، عام 2019، التي بدأت من خلالها العمل على عدد من المشاريع التلفزيونية والسينمائية الجديدة، قائلة: «خلف أفكار الصواب والخطأ، الخير والشر، هناك حقل سألقاك عنده».

وكشفت داكوتا جونسون، أن شركتها تبحث عن القصص التي يكافح صناعها من أجل إنتاجها، موضحة: «الأشخاص الذين يخافون الاستوديوهات من صناعة الأفلام معهم لأنهم صادقون جدًا أو لأنهم جريئون جدًا أو حقيقيون جدًا، هؤلاء هم الأشخاص الذين أريد العمل معهم»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

داكوتا عن تجربة الإنتاج: نقدم الأعمال التي يكافح أصحابها من أجل إنتاجها

وتابعت: «نحن بكل فخر نحمي روح مشروع الفنان، أشعر أن هناك مقبرة تذهب إليها جميع النصوص الرائعة، يحدث ذلك طوال الوقت، قرأت نصوصًا وأقول: هذا أجمل شيء قرأته على الإطلاق، ومن ثم لا يخرج للنور على الإطلاق».

تقول جونسون إن جزءًا من سبب إطلاقها «TeaTime» هو أنه مع وجود الكثير من الأفلام التي لعبت دور البطولة فيها، لا يمكنها مشاهدتها إلا بعد نهاية العمل عليها، موضحة: «هناك شيء محطم للغاية بشأن ذلك،هذه ليست عمليتي الكاملة كفنانة، أردت أن أكون في جلسات المونتاج، التلوين، أردت أن أشارك في النتيجة لذلك وجودي على مقعد المنتج يضمن لي ذلك».

داكوتا ترغب في خوض تجربة الإخراج من خلال «Slip»

وتطمح الممثلة الأمريكية إلى دخول مجال الإخراج الفترة المقبلة، من خلال المسلسل الكوميدي الجديد الذي تعمل عليه الشركة بعنوان «Slip»، قائلة: «فكرة قيام شخص آخر بإخراج العمل تجعلني أشعر بغيرة شديدة»، وهو يعتبر المسلسل الأول للشركة الذي يدخل حيز الإنتاج، وتدور أحداثه حول امرأة في الثلاثين من عمرها تشعر بالقلق في زواجها رغم أنه يسير على ما يرام، وتسافر عبر أكوان متوازية وهي تحاول أن تجد نفسها.