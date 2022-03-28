نجوم هوليوود يدعمون أوكرانيا على السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار

حسم ويل باركر منتج حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، ما تردد حول وجود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحفل المقام خلال ساعات، مؤكدا أن البث التلفزيوني لجائزة الأوسكار سيكرّم شعب أوكرانيا، موضحا: «علينا التأكد من تحقيق التوازن مع ليلة مثل هذه الليلة».

وأوضح منتج حفل توزيع جوائز أوسكار في تصريحات لـ «فارايتي»، على السجادة الحمراء: «الأمر يتعلق بالمتعة، ولكن كصناعة وكمجتمع حتى نكون قادرين على قضاء ليلة مثل هذه يجب الاعتراف بالأوقات العصيبة التي يمر بها الآن وشعب أوكرانيا».

هجوم على أوسكار بسبب رفض منح كلمة للرئيس الأوكراني

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان عن ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر رسالة مسجلة أو بث مباشر خلال حفل توزيع الجوائز، وهو ما كشفت مقدمة الحفل إيمي شومر عن أنها اقترحته، ولكن منتجي الحفل رفضوا الأمر، كما تعهد شون بين الحائز على جائزة الأوسكار مرتين بأن يقوم بتذويب تماثيله الصغيرة إذا لم تدعو الأكاديمية زيلينسكي للظهور خلال الحفل.

نجوم الأوسكار يتضامنون مع شعب أوكرانيا بشرائط زرقاء لدعم اللاجئين

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع الأوسكار حالة واسعة من تضامن نجوم هوليوود مع الشعب الأوكراني، بما في ذلك جيمي لي كيرتس، وديان وارين، ويون يوه جونج، وباولو سورينتينو، الذين ظهروا وهم يرتدون أيضًا شرائط زرقاء عليها هاشتاج «With Refugees» أو «مع اللاجئين»، كجزء من جهد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين،.

ومن جانبها، قالت جيمي لي كرتيس عن ارتداء الشرائط الزرقاء: «أريد فقط أن أمثل أزمة اللاجئين، وأدع الناس يستيقظون ويدركون أن هذه أزمة إنسانية، أزمة اللاجئين حقيقية للغاية، النازحون حقيقيون للغاية، إنهم بحاجة إلى المساعدة، يحتاجون إلى منازل، وهم بحاجة إلى الدعم».